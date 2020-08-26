بـ 5 مكونات.. الوصفة الأولى لـ تقوية المناعة

ترتبط تقوية المناعة بتحسين النظام الغذائي اليومي بالإضافة للتوقف عن بعض العادات الأخرى التي تؤثر سلبًا على أداء جهاز المناعة مثل التدخين أو السهر ، لكن يمكن الاستعانة بالعديد من وصفات تقوية المناعة والأطعمة والمشروبات التي تحفز المناعة على التصدي لأي مرض أو عدوى أو فيروس .
نصح موقع healthline بـ وصفة تقوية المناعة الأولى ، وهي عبارة عن مزيج هائل من عدة أعشاب وهي :
المكونات :
كوب عصير ليمون دافئ
ملعقة زنجبيل
ملعقة قرفة
ملعقة كركم
ملعقة عسل ابيض
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طريقة تحضير وصفة تقوية المناعة :
قم بتحضير كوب من عصير الليمون الدافئ ثم أضف له الكركم و الزنجبيل و القرفة ثم تحليته بالعسل الأبيض
يتم تقليب الخليط جيدا ثم تغطيته وتركه 10 دقائق حتى يهدأ ثم تناوله مرة يوميًا .