حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8/26 /2020 اكتشف ما يخبئ لك برجك

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حمل

من21/3 إلى 20/4اجتماعيا ومهنيا: كن هادئا قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك.عاطفيا: حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر



الثور

من 21/4 إلى 21/5

صحيا ومهنيا: عليك أخذ قسط وافر من الراحة وإذا تعطلت أمور أو تحركت ببطء فاصبر ولا تتذمر.

عاطفيا وعائليا: الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا واجتماعيا: عليك التكاتف مع الجميع والعمل بوعي ويقظة غير مسبوقة.

عاطفيا: الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: تعرف كيف تنتصر حتى لو حاصرتك الضغوط.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس مما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في نطاق العائلة.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

ماليا ومهنيا: المريخ في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب أو تطور وتوطيد علاقة مهنية.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعمك وتشعر اليوم بالتقدير وبحب الآخر وتقوم بخيارات موفقة.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9



عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك نشاطا وطاقة وحرصا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.مهنيا وماليا: عليك الحذر في خطواتك وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: تدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.

مهنيا وصحيا: التنافر الفلكي بمنزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا ومهنيا: وتشارك البعض في مشروع أو نشاط وفي العمل تستفيد جيدا من خبراتك ومعلوماتك.

عاطفيا: إذا كنت خاليا تعدك الأفلاك بميلاد علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وعائليا: لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

عاطفيا واجتماعيا: من المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وتتحدث بلباقة ويلتف من حولك كثيرون وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك ويجعلك مستعدا للتطور.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا قبل أي خطوة.

مهنيا وماليا: اليوم تجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.