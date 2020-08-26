حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8/26 /2020 اكتشف ما يخبئ لك برجك

من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا ومهنيا: كن هادئا قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك.
عاطفيا: حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر
الثور
من 21/4 إلى 21/5
صحيا ومهنيا: عليك أخذ قسط وافر من الراحة وإذا تعطلت أمور أو تحركت ببطء فاصبر ولا تتذمر.
عاطفيا وعائليا: الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: عليك التكاتف مع الجميع والعمل بوعي ويقظة غير مسبوقة.
عاطفيا: الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: تعرف كيف تنتصر حتى لو حاصرتك الضغوط.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس مما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في نطاق العائلة.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
ماليا ومهنيا: المريخ في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب أو تطور وتوطيد علاقة مهنية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعمك وتشعر اليوم بالتقدير وبحب الآخر وتقوم بخيارات موفقة.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك نشاطا وطاقة وحرصا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: عليك الحذر في خطواتك وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: تدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.
مهنيا وصحيا: التنافر الفلكي بمنزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا ومهنيا: وتشارك البعض في مشروع أو نشاط وفي العمل تستفيد جيدا من خبراتك ومعلوماتك.
عاطفيا: إذا كنت خاليا تعدك الأفلاك بميلاد علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وتتحدث بلباقة ويلتف من حولك كثيرون وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك ويجعلك مستعدا للتطور.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا قبل أي خطوة.
مهنيا وماليا: اليوم تجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.