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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8/26 /2020 اكتشف ما يخبئ لك برجك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:01 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين
هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 26-8- 2020.

اذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئ لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

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حمل
من21/3 إلى 20/4
اجتماعيا ومهنيا: كن هادئا  قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك.
عاطفيا: حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر


الثور
من 21/4 إلى 21/5
صحيا ومهنيا: عليك أخذ قسط وافر من الراحة وإذا تعطلت أمور أو تحركت ببطء فاصبر ولا تتذمر.
عاطفيا وعائليا: الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: عليك التكاتف مع الجميع والعمل بوعي ويقظة غير مسبوقة.
عاطفيا:  الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا:  تعرف كيف تنتصر حتى لو حاصرتك الضغوط.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس مما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في نطاق العائلة.


الأسد
من 23/7 إلى 22/8
ماليا ومهنيا: المريخ في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب أو تطور وتوطيد علاقة مهنية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعمك وتشعر اليوم بالتقدير وبحب الآخر وتقوم بخيارات موفقة.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك نشاطا وطاقة وحرصا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.
مهنيا وماليا: عليك الحذر في خطواتك وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم نفقاتك.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: تدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.
مهنيا وصحيا: التنافر الفلكي بمنزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا ومهنيا: وتشارك البعض في مشروع أو نشاط وفي العمل تستفيد جيدا من خبراتك ومعلوماتك.
عاطفيا: إذا كنت خاليا تعدك الأفلاك بميلاد علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا:  لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وتتحدث بلباقة ويلتف من حولك كثيرون وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك ويجعلك مستعدا للتطور.


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا قبل أي خطوة.
مهنيا وماليا: اليوم تجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.

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