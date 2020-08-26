عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 45 مليون مشاهدة على يوتيوب





وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد ، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.





واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.



