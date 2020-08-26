استمر 40 سنة.. سميرة عبدالعزيز: برنامج "قال الفيلسوف" من الأعمال المؤثرة في وجدان المصريين.. فيديو

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز ، إن برنامج "قال الفيلسوف" استمر 40 سنة وهو من الأعمال التي أثرت في وجدان المجتمع المصري ولم يتوقف إلا سنة 2011 بوفاة الحاج سعد، وأكدت ان حافظ عبد الوهاب هو من علمني التمثيل الإذاعي.









وأضافت عبد العزيز خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن حافظ عبد الوهاب هو من علمني الدرس الذي أستطيع به توصيل مشاعر الدور بالصوت فقط.









عبد العزيز ، أنها حصلت على كأس هدية من الرئيس جمال عبد الناصر بسبب مسرحية المفتش العام في الجامعة. وأوضحت









وتابعت أن هذه الجائزة هي التي جعلت والدي يوافق علي أن أعمل ممثلة لأنه كان يرفض بشدة وقال لي "طالما الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر انا معنديش مانع تشتغلي".







