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استمر 40 سنة.. سميرة عبدالعزيز: برنامج "قال الفيلسوف" من الأعمال المؤثرة في وجدان المصريين.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:31 م
سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز ، إن برنامج "قال الفيلسوف" استمر 40 سنة وهو من الأعمال التي أثرت في وجدان المجتمع المصري ولم يتوقف إلا سنة 2011 بوفاة الحاج سعد، وأكدت ان حافظ عبد الوهاب هو من علمني التمثيل الإذاعي.


وأضافت عبد العزيز خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن حافظ عبد الوهاب هو من علمني الدرس الذي أستطيع به توصيل مشاعر الدور بالصوت فقط. 


وأوضحت عبد العزيز ، أنها حصلت على كأس هدية من الرئيس جمال عبد الناصر بسبب مسرحية المفتش العام في الجامعة.


وتابعت أن هذه الجائزة هي التي جعلت والدي يوافق علي أن أعمل ممثلة لأنه كان يرفض بشدة وقال لي "طالما الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر انا معنديش مانع تشتغلي". 


وأكملت أن محفوظ عبد الرحمن قال لي في آخر أنفاسه وأوصاني: "يا سميرة نحن لا نقدم فنا للتسلية نحن نقدم رسالة ويجب ان تستمري في العمل" ونفذت وصيته.
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