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منوعات

تقليد شهير تقوم به العرائس ليلة الزفاف تتسبب في أزمة كبيرة.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عندما يتعلق الأمر بالزفاف؛ تجد السيدات يهتممن بكل التفاصيل الخاصة بذلك اليوم ، فهي تبدأ في التحضير لها منذ وقت بعيد يسبق يوم الزفاف بأيام كثيرة قد تصل لشهور. 
ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن فتاة تعيش في بريطانيا- رفضت ذكر اسمها- قالت إنها اتبعت تقليد لحفلات الزفاف تقوم به أي عروس و لكن ذلك التقليد تسبب في أزمة كبيرة بين عائلتها و عائلة العريس . 

وقالت الفتاة إنها كانت تظن أن عائلة العريس ستتقبل فكرة أن الفستان مختلف و طويل و ضخم فهو فستان الزفاف الذي تحلم به أي عروس في يوم زفافها ، و لكنهم صدموا بأنها اختارت فستان ضخم للغاية تسبب في إحراجها أمام والدة العريس . 

وسخرت حماتها من الفستان التي رأت أنه غير مناسب و مبهرج زيادة عن اللزوم و أن ذيل الفستان طويل للغاية كأنها إحدى أميرات ديزني ، فغضبت الفتاة من رد فعل والدة العريس في أول نصف ساعة من حفل الزفاف . 

جدير بالذكر أن الفتاة قالت إنها اتبعت العرف الذي تتبعه كثير من الفتيات و هو شراء فستان كبير للزفاف لتشعر أنها ملكة و ستتوج و ليست كعروس و لكن انقلب السحر على الساحر و تحولت إلى سخرية بدل الإعجاب . 
تقليد شهير تقوم به العرائس ليلة الزفاف تتسبب في أزمة كبيرة.. صور
تقليد شهير تقوم به العرائس ليلة الزفاف تتسبب في أزمة كبيرة.. صور
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