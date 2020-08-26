تقليد شهير تقوم به العرائس ليلة الزفاف تتسبب في أزمة كبيرة.. صور

عندما يتعلق الأمر بالزفاف؛ تجد السيدات يهتممن بكل التفاصيل الخاصة بذلك اليوم ، فهي تبدأ في التحضير لها منذ وقت بعيد يسبق يوم الزفاف بأيام كثيرة قد تصل لشهور.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن فتاة تعيش في بريطانيا- رفضت ذكر اسمها- قالت إنها اتبعت تقليد لحفلات الزفاف تقوم به أي عروس و لكن ذلك التقليد تسبب في أزمة كبيرة بين عائلتها و عائلة العريس .





وقالت الفتاة إنها كانت تظن أن عائلة العريس ستتقبل فكرة أن الفستان مختلف و طويل و ضخم فهو فستان الزفاف الذي تحلم به أي عروس في يوم زفافها ، و لكنهم صدموا بأنها اختارت فستان ضخم للغاية تسبب في إحراجها أمام والدة العريس .





وسخرت حماتها من الفستان التي رأت أنه غير مناسب و مبهرج زيادة عن اللزوم و أن ذيل الفستان طويل للغاية كأنها إحدى أميرات ديزني ، فغضبت الفتاة من رد فعل والدة العريس في أول نصف ساعة من حفل الزفاف .





جدير بالذكر أن الفتاة قالت إنها اتبعت العرف الذي تتبعه كثير من الفتيات و هو شراء فستان كبير للزفاف لتشعر أنها ملكة و ستتوج و ليست كعروس و لكن انقلب السحر على الساحر و تحولت إلى سخرية بدل الإعجاب .