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محمود بكري: مجلس الشيوخ مطبخ الحياة السياسية المصرية.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:22 ص
محمود بكري
محمود بكري
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إبراهيم القادري
قال النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة قامت بعمل خطوة مهمة وهي إعادة الحياة إلى مجلس الشيوخ بعد أن توقف سنة 2011 وحتى الآن.

وأضاف محمود بكري خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن التجربة أثبتت أن مجلس الشيوخ كان له ضرورة ملحة، فهو مطبخ الحياة السياسية المصرية .

وأوضح محمود بكري ، أن جميع ما يتعلق بالقوانين التي تصدر أو التشريعات، ستحال إما من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ إعادة الى الجهة المختصة.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ له من السلطات الرقابية، ما يؤكد فاعليته على جميع انواع العمل الوطني .

ونوه إلى أن من حق مجلس الشيوخ استدعاء الوزراء وهذا بناء على طلب المجلس لحين عمل اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ  .
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