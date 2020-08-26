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فن

دعاه لزيارته في منزله.. هاني شنودة يقدم درسا في التواضع مع أحد متابعيه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:34 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
دعا الموسيقار هاني شنودة أحد متابعيه للتعرف عليه عن قرب داخل منزله وللحديث معه وتعريفه بنفسه.


وكان هاني شنودة نشر فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليه قائلا: "فيديو أخير أعلن فيه أن هذا الحساب هو حسابي الرسمي الوحيد وبه اسمي والهاندال بتاعي".


ليقوم الشاب بإعادة نشر تغريدة الموسيقار هاني شنودة ويعلق عليها قائلا: "هو أنا لوحدي اللي معرفش مين ده؟".


ليرد عليه الموسيقار هاني شنودة قائلا: "أستاذ محمد يشرفني أن أقدم لك نفسي، أنا الموسيقار هاني شنودة ملحن ومؤلف وموسيقي بس مش ده المهم المهم إن كل الناس دي تحبني".


وقدم هاني شنودة دعوة للشاب لاستضافته في منزله لشرب القهوة معه ويسمعه مقطوعة موسيقية من أعماله.


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وقام الشاب بتلبيه الدعوة ونشر بعدها صورة له مع الموسيقار وعلق عليها قائلا: "تشرفت جدا بمعرفة حضرتك قمة الأدب والاحترام والتواضع فعلا كنت خسران كتير بعدم معرفة حضرتك".


ليرد الموسيقار قائلا: "أنا وصديقي الدكتور محمد عماد.. دلوقتي اصدقاء بجد". 
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