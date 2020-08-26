محافظ جنوب سيناء يبحث مع شركة شنايدر تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المهندس شريف عبد الفتاح عضو مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك مصر لمناقشة خطة تنفيذ مشروعات شنايدر إليكترك بالمحافظة طبقًا لقرارات مجلس الإدارة بعد الزيارة الميدانية لفريق عمل شنايدر خلال الأسبوع الماضي.





تم الاتفاق علي تطبيق حلول شنايدر إليكترك لاستخراج المياه عن طريق الطاقة الشمسية ببئري الصفوة والحوشي بمدينة أبو زنيمة على أن تتم عملية تركيب وتشغيل الحلول خلال شهر، وسيتم تشغيل بئر جديد بمنطقة خليج السويس أوخليج العقبة طبقًا للأولويات.





وأضاف المهندس شريف أنه سيتم دراسة تغيير نظام تشغيل بئر قرية أبو غراقد الذي سبق أن طبقت به شركة شنايدر حلول إنارة القرى عن طريق الطاقة الشمسية وسيتم عمل الصيانة المطلوبة وإعادة تشغيله بكامل طاقته.





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