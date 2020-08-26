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رياضة

مرتضى منصور: أعمدة الأهلي مشيت يا خطيب.. والفريق بـ VAR وحكام أجانب لا يفوز.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر تعثر الأهلي خلال مباراة القمة، السبت الماضي، في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات، خلال اجتماعه بلاعبي الفريق، في فيديو تم بثه عبر قناة " الزمالك "، أن الأهلي فريق مش "بعبع"، مشددًا على أن الأهلي بـ حكام أجانب وبتقنية الـ VAR لا يحقق أي فوز .

وأضاف أن الأهلي منذ تطبيق تقنية الـ VAR، لا يحقق الفوز في كل مبارياته، لافتا إلى أن الفريق أصبح "فاضي". 

وأشار إلى أن أي فريق يعتمد على أعمدة أساسية؛ لذلك حرص الزمالك على التجديد لـ "محمود علاء , محمد عبد الغني , طارق حامد . يوسف اوباما" وسيتم التجديد الفترة المقبلة لـ" ساسي واوناجم".

واستطرد: أما عن الأهلي؛ فأعمدته الأساسية بالكامل رحلت: " يا خطيب الأعمدة عندك مشيت " مشيرا إلى "احمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي ".
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