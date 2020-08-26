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ديني

أصلي وأقوم بكل العبادات ومازلت أشعر بالتقصير؟.. علي جمعة يرد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:31 ص
أصلي وأقوم بكل العبادات
أصلي وأقوم بكل العبادات ومازلت أشعر بالتقصير؟.. علي جمعة يرد
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أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ينبغي للمؤمن أن يكون وسطًا بين الرجاء والخوف؛ فلا يرجو حتى يتجرع المعصية ثم يقول إن الله غفور وتواب وستار ورحمن ورحيم ومهما فعلت من ذنوب فإن الله سوف يغفرها لى.

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وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رده على سؤال: «أقوم بأداء جميع العبادات والسُنن وقيام الليل وقراءة القرآن ولكنى مع كل هذا أشعر أننى لا شيء وأنني لا أفعل شيئًا وأننى مُقصِّر؟»، أنه في نفس الوقت لا يجعله الخوف لا يثق فيما عند الله ولا يثق في عفو الله وكرمه، إذًا لابد من الجمع بين الرجاء والخوف.

وأضاف أن الإنسان ينظر إلى نفسه هل وفقه الله للصلاة وللزكاة وللحج ولفعل الخير ... إلخ من الطاعات؟ من الذي وفقه وأقامه في هذا؟ وكيف يقيمه الله في هذا وهو قادر على أن يسلبه منه ثم بعد ذلك يعذبه أو لا يجعل عنده شيء .

وتابع: الإنسان عندما يشعر أنه لا شيء في قِبَل الله فهو شعور مطلوب، وبدلًا من أن تشكو منه ينبغي عليه أن يحمد الله عليه لأنه ليس فيه تعالٍ أو تفاخر أو أنانية وليس فيه الأنا والذات عالية، بل إنه يقول دائمًا: ماذا أفعل؟ أنا لا شيء، منوهًا بأنه كان مشايخنا - رحمهم الله - عندما أقول له: يا سيدي، فيقول لى: أنا تراب ابن تراب، أنا لا شيء.

واستطرد: وكان بعض أهل الله يكتبون في رسائلهم: مِنْ (لا شيء) أي أنه ليس شيئًا في قِبَل الله سبحانه وتعالى، إذن هذا الشعور في الحقيقة شعور طيب، ولكن لابد ألا يتمكن من الإنسان حتى يصل به إلى عدم الثقة في غفران الله وبما أعده للمؤمنين من عفو ومن خير ومن مسامحة، فلابد من الموازنة في هذا، وهذا شعورٌ طيب بشرط أن يكون تحت مظلة الثقة بالله.

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