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فن

بعد عرض بوستر مسلسل الملك.. محمد عادل إمام لـ متابعيه: بتساعدوني إني أقدم أقوى حاجة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:53 ص
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
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مصطفى كرم
وجّه محمد عادل إمام الشكر لمتابعيه على دعمه بعد إعلانه تقديم مسلسل الملك في الموسم الرمضاني القادم 202‪1.

ونشر محمد امام مجموعة من الصور له وعلق عليها "انا مش عارف اقولكم ايه على الشغل الجامد ده، شكرًا على رد فعلكم العظيم من ساعة ما أعلنت عن المسلسل ..بتشجعوني اني أقدم لكم أقوى حاجة #الملك  #رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله #توكلنا_على_الله". 

وكان آخر أعمال محمد عادل إمام فيلم لص بغداد الذي  حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث تخطت إيراداته الـ 10 ملايين في أقل من أسبوع.

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والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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