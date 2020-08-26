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محافظات

محافظ الوادى الجديد يوافق على أعمال لجان تعويضات المتضررين من حريق الراشدة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وافق محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، على أعمال لجان تعويض المتضررين من حريق قرية الراشدة، والذي نشب في 5 أكتوبر 2018 وادى في زراعات النخيل على مساحة نحو 150 فدانا نتيجة حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع.

وأكد الزملوط - في بيان- أنه بالنسبة للأراضي داخل الكتلة السكنية تم استقطاع جزء من أراضي الأهالي لتوسعة الشوارع داخل الكتلة السكنية أثناء الحريق، واستبدالها بأخرى داخل الكتلة السكنية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للزراعات خارج الكتلة السكنية تمت الموافقة علي حفر عين سطحية على مساحة 20 فدان لتعويض المتضررين من الحريق.

وأضاف أنه بالنسبة للحظائر الموجودة داخل الكتلة السكنية مازالت باقية مع مالكيها ولكن تم اخلائها وعمل مجمع للحظائر خارج الكتلة السكنية.
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