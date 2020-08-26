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ثقافة

ذوو القدرات الخاصة والأيتام في ضيافة «أليس في بلاد العجائب» بالإسكندرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
استضاف مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء الثلاثاء، مجموعة من ذوى القدرات الخاصة والأيتام من أبناء إحدى دور الرعاية لحضور العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب".

والعرض من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الإنجليزي لويس كارول تحمل نفس الاسم، يعرض يوميًا على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية بعد أن حقق أعلى الإيرادات خلال موسمين على مسرح البالون بالعجوزة.

يقدم العرض مع إلتزام إدارة المسرح باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لدور العرض.
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