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أخبار العالم

وزيرا خارجية كندا والصين يبحثان التعاون العالمي لمواجهة كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ناقش وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، مع نظيره الصيني، وانج يي، تطورات مواجهة جائحة "كورونا"، وأهمية التعاون العالمي في هذا الإطار.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية أن الوزير شامبين التقى بنظره الصيني في العاصمة الإيطالية روما في إطار جولته الخارجية الأولى له منذ الجائحة.

وناقش الوزيران أهمية التعاون العالمي في مواجهة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك البحث عن لقاح والتعافي بعد الجائحة.

وأثار الوزير شامبين مجددا قضيتي الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور المحتجزين في الصين ودعوة بكين إلى الإفراج الفوري عن الرجلين.
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