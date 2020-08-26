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ثقافة

اليوم.. نسمة محجوب على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:37 ص
نسمة محجوب
نسمة محجوب
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أ ش أ
تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأربعاء، حفلا، للفنانة نسمة محجوب على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مميزة من المؤلفات العربية التي أجادت محجوب أدائها، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياتها الخاصة منها: (ياعاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة ، مفيش حكاية حب صدفة، وجوه، مستغربة، على طبيعتي)، إلى جانب عدد من أشهر الأغنيات الفرنسية والإنجليزية.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب التحقت بالتدريب بدار الأوبرا في سن صغيرة، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، وجاءت انطلاقتها الفنية بعد حصولها على المركز الأول ببرنامج غنائي لاكتشاف المواهب.
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