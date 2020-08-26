السبب جرح بسيط.. إجازة المصيف تنتهي ببتر قدم بريطاني في اليونان.. صور

سافر "إيان" البالغ من العمر 63 عامًا ، وزوجته البالغة من العمر 55 عامًا وبناته الثلاث وحفيداته إلى اليونان لقضاء إجازته الصيفية ولكنه لم يكن يعلم أنه سيعود إلى بلاده فاقدًا أحد أعضاء جسده .
و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إيان تعرض لجرح صغير "على حد قوله" في إصبع قدمه فلم يلتفت له و أكمل يومه باطمئنان إلا أنه في نهاية اليوم خلع حذائه بسبب إحساسه بألم شديد في قدمه .
عاد إيان و زوجته إلى الغرفة بعد الإنتهاء من اليوم ، و سألها عن شيء يؤلمه في قدمه، و طلب منها أن تضع له أي دواء مسكن للألم الذي يشعر به طيلة اليوم .
صُدمت زوجة السيد إيان من شكل قدمه من الأسفل، فهي تحولت إلى اللون الأسود، و الجرح ينزف، ولكن "دمّ ملوث".
وعلى الفور توجها إلى الطبيب الخاص بالفندق، والذي أكد له أن الأمر في حالة متأخرة وسيحتاج لبتر قدمه في أسرع وقت؛ لأن الجرح لم يلتئم، بالإضافة إلى ذلك أنه لم يستعن بالطبيب فور تعرضه للجرح.