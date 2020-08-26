السبب جرح بسيط.. إجازة المصيف تنتهي ببتر قدم بريطاني في اليونان.. صور

سافر "إيان" البالغ من العمر 63 عامًا ، وزوجته البالغة من العمر 55 عامًا وبناته الثلاث وحفيداته إلى اليونان لقضاء إجازته الصيفية ولكنه لم يكن يعلم أنه سيعود إلى بلاده فاقدًا أحد أعضاء جسده .

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إيان تعرض لجرح صغير "على حد قوله" في إصبع قدمه فلم يلتفت له و أكمل يومه باطمئنان إلا أنه في نهاية اليوم خلع حذائه بسبب إحساسه بألم شديد في قدمه .





عاد إيان و زوجته إلى الغرفة بعد الإنتهاء من اليوم ، و سألها عن شيء يؤلمه في قدمه، و طلب منها أن تضع له أي دواء مسكن للألم الذي يشعر به طيلة اليوم .





صُدمت زوجة السيد إيان من شكل قدمه من الأسفل ، فهي تحولت إلى اللون الأسود، و الجرح ينزف ، ولكن "دمّ ملوث".



