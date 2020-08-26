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فن

هاشتاج شريف إكرامي يتصدر تويتر.. ومغردون: مش عايش دور الضحية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:25 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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مصطفى كرم
دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شريف_اكرامي بعد ظهوره لأول مرة إعلامياً مع هاني حتحوت،  عقب استغناء النادي الأهلي عن خدماته في حراسة المرمي.

وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

- "‏شريف إكرامى اثبت النهارده انه شخص محترم جداا .. لم يهاجم الإدارة، لم يعيش دور الضحية، كان ممكن يقول حاجات يدين بيها الادارة ويبرأ نفسه، ومحصلش، لم يهاجم الجمهور اللى شتمه وشتم عيلته، ورغم كل ده معجبشى جمهور القطيع". 

- "‏الحمد لله على الحلقة وردود الفعل المحترمة من الناس، إدارة ممتازة للحوار  وأسلوب محترم ومهذب ‎في سرد الحقائق وتوضيح الأمور بدون تجريح. حقيقي شريف إكرامي واجهة مشرفة ومُحب لناديه ".

- "مفيش حاجة اسمها حد بيوقع على بياض، اللي بيمضي بيكون عارف هو هياخد كام" 

- "‏شريف إكرامى لو زملكاوى وحصل خلاف ما بينه وبين إدارة الزمالك وخرج أتكلم بنفس أسلوبه المثقف والمهذب والمحترم كعادته جمهور الزمالك كان هيقف معاه ويحترمه وكان عمل هاشتاج وغلط إدارة الزمالك والمواقف دى حصلت واتكررت كتير قبل كده ما بين جمهور الزمالك ومرتضى .. الصادق والمحترم يحترم" .

- "‏شريف اكرامي طلع في حلقة النهاردة واثبت كل اتهامات الجمهور اللي كانت متوجهة ليه  أنها صح بنسبة ١٠٠٪ فبالسلامة انت بقي يا مستر".
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