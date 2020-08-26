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فن

أخبار الفن | اللحظات الأخيرة في حياة شويكار.. أول عمل لـ أحلام قبل الشهرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:33 ص
شويكار
شويكار
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

أجرت منة الله الجواهرجي (ابنة الفنانة الراحلة شويكار)، مداخلة هاتفية عبر برنامج «هالة شو» مع الفنانة هالة فاخر، عبر قناة النهار الفضائية، كشفت فيها عن تفاصيل جديدة تخص والدتها الراحلة. 

ردَّت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على تغريدة إحدى المتابعات لها، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كشفت من خلالها عن أول وظيفة عملت بها، وأول راتب تقاضته. 

أكدت إيمان العاصي أن السينما هي الأقرب إلى قلبها، وأن الأفلام السينمائية أطول عمرًا من الدراما، فالفيلم السينمائي تاريخ خالد، موضحة أن الدراما حققت لها نجاحًا كبيرًا تفتخر به ولكنها تتمنى أن تحقق التوازن بين السينما والدراما. 
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