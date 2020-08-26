أخبار الفن | اللحظات الأخيرة في حياة شويكار.. أول عمل لـ أحلام قبل الشهرة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





تشخيص طبي خاطئ.. ابنة شويكار تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها أجرت منة الله الجواهرجي (ابنة الفنانة الراحلة شويكار)، مداخلة هاتفية عبر برنامج «هالة شو» مع الفنانة هالة فاخر، عبر قناة النهار الفضائية، كشفت فيها عن تفاصيل جديدة تخص والدتها الراحلة.





ردَّت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على تغريدة إحدى المتابعات لها، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كشفت من خلالها عن أول وظيفة عملت بها، وأول راتب تقاضته.



