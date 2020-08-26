أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

توفيت مساء أمس الثلاثاء، الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق مقدمة البرنامج الشهير "مجلة التليفزيون" ، بعد مسيرة كبيرة من النجاح كإعلامية في مصر و خارجها .





رحلت الإعلامية عفاف عبدالرازق عن عالمنا منذ ساعات ، عن عمر يناهز الـ80 عاما ، فقد كانت أكبر أشقائها وخريجة كلية التجارة قسم إدارة الأعمال بجامعة عين شمس ، وعرض عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات الإنضمام إليه في الاتحاد القومي الذي كان يترأسه؛ لجرأتها و لباقتها، و لكنها رفضت لأنها فضلت الانتهاء من دراستها أولا ، حسب ما ورد في صحيفة " الإذاعة والتلفزيون" .





بدأت عفاف مشوارها الإعلامي في العلاقات العامة بالتليفزيون المصري، وروت أنها التحقت به قبل أن يبث أي شيء، فقد كانت وظيفتها دعوة الشخصيات البارزة والمهمة لاستضافتهم في يوم الإفتتاح لمبنى الإذاعة والتليفزيون المصري 21 يوليو ، و لكن سرعان ما اكتشف زملاؤها موهبتها الإذاعية فاقترحوا عليها أن تتقدم لوظيفة المذيعة .





قدمت عفاف أكثر من برنامج في التليفزيون المصري ، فقد كان أول برنامج لها اسمه " خمسين سنة " ، و ذاع صيتها منذ بدايتها فكانت تتقلد المهام بسرعة و بسبب لباقتها و حسن تقديمها ، و عملت كمذيعة بالقناة الأولى المصرية .





اختارها وزير الإعلام الإماراتي في 1970 ، للعمل في التلفزيون هناك وقال انها سيدة وقورة ومثقفة وأنه يرغب بوجودها معهم في التلفزيون الإماراتي.



