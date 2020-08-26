طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

كما ظهرت جثة طفلة صغيرة ألبسوها فستانا وحذاء وأحاطت بها عائلتها، فيما حاولت إحدى الفتيات التقاط "سيلفي" مع جدتها الميتة بعدما ألبستها زيها المعتاد أثناء حياتها، ووضعت لها "باروكة شعر".



