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رياضة

الطعنات تتوالى.. نجوم الأهلي في هجوم شديد على قطاع الناشئين عقب استبعاد نجليهما

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:00 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
الطعنات تتوالى على النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة والتي بدأت برحيل عدد من نجوم الفريق أبرزهم أحمد فتحي، شريف إكرامي ثم كانت المفاجأة الكبرى برحيل رمضان صبحي وانضمامه لـ بيراميدز .
ثم توالت الأزمات عقب الهزيمة أمام الزمالك السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري؛ ليتم الهجوم بشكل كبير على النادي وتوجيه أصابع الاتهام لـ مجلس الادارة بقيادة محمود الخطيب.

وكانت الطعنة الأخيرة بـ تصريحات عدد من نجوم الأهلي عقب رحيل أبنائهم عن قطاع الناشئين والهجوم الشديد على النادي ومجلس الإدارة. 

وأكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق، أنه لا يوجد مانع لديه من انضمام نجله لنادي الزمالك أو بيراميدز خلال الأيام القادمة إذا كان لديه رغبة في ذلك.

وأكد "عمارة" في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن رئيس قطاع الناشئين بالأهلي استبعد مدرب بالقطاع لأنه استبعد نجله من المشاركة في المباريات. 

وتابع أنه لم تمر سوى أيام قليلة على تدريبات قطاع الناشئين، ولا أعلم سبب رحيل نجلي رغم أنه كان يقدم أداءً مميزًا، ولا توجد أسباب فنية للاستبعاد.

كما صرح  هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بأنه فوجئ بقرار رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، خالد بيبو، بالاستغناء عن نجلي "عمر" في الأيام السابقة.

وأضاف هشام حنفي، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، "تواجد نجلي "عمر" داخل الأهلي بمجهوده الشخصي وليس بالواسطة، وتم اختياره بسبب أدائه في المباريات".

وتابع: لا أعلم سبب رحيل نجلي خاصة أن هذا التوقيت ليس وقت رحيل لاعبين، مشددًا على أن رحيله عن الأهلي كان لأسباب غير فنية.

وقال حنفي: "أتمني إعادة اللاعبين المعارين لأنهم مستقبل الفريق أبرزهم عمار حمدي وأحمد ياسر ريان، ويجب أن ينظروا إلى مصطفي محمد ناشئ الزمالك كيف سجل هدفًا عالميًا؟".
 
وأضاف: "اللاعبون المعارون من الأهلي إذا عادوا مرة أخري لن يحصلوا على المبالغ الباهظة التى يحصل عليها اللاعبون الحاليون".

جدير بالذكر أنه ترددت أنباء عن رحيل نجلي نجمي الأهلي هشام حنفي، ومحمد عمارة، وليؤكد "حنفي" رحيل نجله بالفعل.
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