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أخبار العالم

مصرع 30 شخصاً في فيضانات شمال العاصمة الأفغانية كابول

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:45 ص
مصرع 30 شخصا في فيضانات
مصرع 30 شخصا في فيضانات شمال العاصمة الأفغانية كابول
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قسم الخارجي
أكد مسؤولون، مقتل 30 شخصا على الأقل جراء فيضانات شمال العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ومطلع الشهر الجاري، قتل 16 شخصا إثر فيضانات اجتاحت إقليم م ننجرهار شرق أفغانستان. كما تضررت عشرات المنازل جراء الفيضانات. حسبما أعلن وقتها المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطا الله خوجياني.

وذكرت التقارير أن معظم ضحايا الفيضان في الولاية كانوا من الأطفال.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيصه حزمة إضافية من المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان في كل من طهران وإسلام أباد، بنحو 21 مليون يورو، بغرض توفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب.
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