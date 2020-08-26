مصرع 30 شخصاً في فيضانات شمال العاصمة الأفغانية كابول

أكد مسؤولون، مقتل 30 شخصا على الأقل جراء فيضانات شمال العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





ومطلع الشهر الجاري، قتل 16 شخصا إثر فيضانات اجتاحت إقليم م ننجرهار شرق أفغانستان. كما تضررت عشرات المنازل جراء الفيضانات. حسبما أعلن وقتها المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطا الله خوجياني.





وذكرت التقارير أن معظم ضحايا الفيضان في الولاية كانوا من الأطفال.



