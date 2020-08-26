بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

بعد معاناة طويلة مع داء السكري المزمن، وضعت عائلة في أسى، طفلتها الصغيرة، على مائدة الغُسل؛ لتحضيرها من أجل الدفن إثر وفاتها، وفجأة أثناء اندماجهم في طقوس الغسل فتحت الطفلة عينيها وعادت إلى الحياة!.





تفاجأت أسرة إندونيسية بعودة طفلتهم الميتة للحياة بعدما شرعوا في تجهيزات دفنها ، فقد فتحت الطفلة «سيتي وردة» عينيها فجأة أثناء الغُسل، واستعادت ضربات قلبها ودفئ جسدها، ثم بدأت في التحرك.





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هرعت الأسرة المفجوعة إلى طلب الأطباء الذين أسرعوا في الحال إلى منزلهم بـ جاوة الشرقية من أجل إعطاء الطفلة الأكسجين وتقديم المساعدات الطبية اللازمة.





لكن الأمل لم يدم طويلًا وسرعان ما انطفأ بريقه، فبعد ساعة فقط من عودتها إلى الحياة ماتت الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا "مرة أخرى"، وكأنها عادت لتودع أسرتها للمرة الأخيرة قبل رحيلها إلى الأبد.





وأُعلن الأطباء وفاة الفتاة «وردة» داخل مستشفى الدكتور «محمد صالح» في بروبولينجو بإندونسيا، إثر حدوث مضاعفات في الأعضاء بسبب مرض السكري المزمن، ثم أخذت عائلتها الجثة إلى المنزل في ألم من أجل تحضيرها للدفن مرة أخرى.





أسباب حركة الميت بعد وفاته





أجسام المرضى الذين يموتون بسبب قصور القلب تقوم بتطوير النبض مرة أخرى لفترة وجيزة - في حالة تعرف باسم عودة الدورة الدموية التلقائية (ROSC).



