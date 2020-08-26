حدث ليلاً| موعد إعلان خطة العام الدراسي الجديد.. بشرى سارة لمرضى السمنة المفرطة.. حصار منزل السراج في طرابلس

كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول الحادث الأمني على حدود لبنان، معلنًا تعرض قوات إسرائيلية كانت في نشاط ميداني، لإطلاق نار، من داخل الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات.