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حدث ليلاً| موعد إعلان خطة العام الدراسي الجديد.. بشرى سارة لمرضى السمنة المفرطة.. حصار منزل السراج في طرابلس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:32 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الأولى من يوم الأربعاء 62-8-2020 نستعرضها على النحو التالي: 

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستطرح خطة العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. 


تفاصيل جديدة عن "سليم عياش"، المُدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها فضح خلية الاغتيالات السرية التابعة لحزب الله.

توفيت مساء أمس الثلاثاء، الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق مقدمة البرنامج الشهير "مجلة التليفزيون".

دعا الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أي مواطن يعاني من سمنة مفرطة؛ التوجه لوزارة الصحة للعلاج، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجهم.

أجرت منة الله الجواهرجي (ابنة الفنانة الراحلة شويكار)، مداخلة هاتفية عبر برنامج «هالة شو» مع الفنانة هالة فاخر، عبر قناة النهار الفضائية، كشفت فيها عن تفاصيل جديدة تخص والدتها الراحلة. 

طقوس مروعة اعتادت عائلات إندونيسية ممارستها في أغسطس من كل عام، حيث يقضي السكان يومًا كاملًا مع جثث موتاهم بعد إخراجهم من القبور وتنظيف أجسادهم وتزيينها بملابس جديدة، ثم التقاط الصور معهم.

كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول الحادث الأمني على حدود لبنان، معلنًا تعرض قوات إسرائيلية كانت في نشاط ميداني، لإطلاق نار، من داخل الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات.

حاصر المتظاهرون في العاصمة الليبية طرابلس منزل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وجّه محمد عادل إمام الشكر لمتابعيه على دعمه بعد إعلانه تقديم مسلسل الملك في الموسم الرمضاني القادم 202‪1.

علّق الإعلامي أحمد شوبير على الهجوم الإعلامي الأخير على النادي الأهلي بعد الهزيمة الأولى للفريق في مباراة القمة بالدوري المصري .


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