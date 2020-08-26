بينهم عرب.. المؤتمر الجمهوري يبث إعلان ترامب تجنيس 5 مهاجرين.. فيديو

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في المؤتمر السياسي للحزب الجمهوري، حيث تم بث مقطع، يرأس فيه ترامب، حفل تجنيس 5 مواطنين جدد خلال الحدث، وهو ما أثار انتقادات لخلط الإجراءات الحكومية الرسمية بالنشاط السياسي الحزبي.





وأشرف ترامب على أداء اليمين لخمس مواطنين أمريكيين جدد ولدوا في بوليفيا ولبنان والهند وغانا والسودان، بينهم مسلمين. لكن عرض مثل هذا الاحتفال الذي جرى في البيت الأبيض خلال مؤتمر للحزب السياسي أمر غير معتاد للغاية.





وهنأ ترامب الأمريكيين الجدد، مرحبا بهم في "العائلة الأمريكية العظيمة"، مثنيا في الفيديو الذي تم بثه خلال المؤتمر الجمهوري على أداء هؤلاء المهاجرين.





وبينما استغل الرئيس الأمريكي الحدث للترويج لمزايا الهجرة القانونية، يرى الديمقراطيون أن حملات القمع التي يقوم بها على الحدود تهدف إلى إبعاد أي شخص ملون، وفقا لموقع "ايو اس ايه توداي".





من جانبها، قالت لارا براون، مديرة كلية الدراسات العليا للإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن ، إن ما قام به ترامب كان بمثابة خلط بين واجباته الرسمية وقيادة حزبه.



