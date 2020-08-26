ما هي آثار الحبس الانفرادي على الصحة؟

الحبس الانفرادي هو ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم. يشمل الحبس الانفرادي العزلة الجسدية، مما يعني أن الشخص لديه الحد الأدنى من التفاعل مع الآخرين.





وفقًا لمكتب إحصاءات العدل (BJS) ، تعرض ما يقرب من 20٪ من المسجونين في الولايات المتحدة للحبس الانفرادي من 2011 إلى 2012.





كشف موقع mediacl news today، في هذه المقالة ، نستكشف آثار الحبس الانفرادي على الصحة والرفاهية ونناقش بعض الانتقادات الموجهة لهذه الممارسة.







ما هو الحبس الانفرادي؟

قد يؤدي الحبس الانفرادي إلى آثار ضارة كبيرة بالصحة العقلية.

الحبس الانفرادي هو العزل الجسدي للأفراد الذين يتم حبسهم في زنازينهم لمدة 22.5 ساعة أو أكثر في اليوم. تشمل الأسماء الأخرى للحبس الانفرادي ما يلي:

عزل

الإغلاق الكامل

الفصل

الأشخاص في الحبس الانفرادي لديهم فرصة محدودة أو معدومة للتفاعل مع الآخرين. يأكلون وينامون ويستخدمون المرحاض في نفس المنطقة ولديهم وصول محدود إلى المحفزات ، مثل المواد التعليمية. لا تحتوي زنزانات الحبس الانفرادي دائمًا على نوافذ.





تختلف المدة التي يقضيها الشخص في الحبس الانفرادي اختلافًا كبيرًا. يمكن أن يقضي بعض الأشخاص ساعات أو أيامًا في الحبس ، بينما يمكن للآخرين قضاء أسابيع أو شهور أو حتى سنوات.





في الحالات القصوى ، يمكن للأشخاص قضاء عقود في الحبس الانفرادي. في عام 2016 ، عاد ألبرت وودفوكس إلى المجتمع بعد أن أمضى أكثر من 40 عامًا في عزلة.





آثار الصحة العقلية

تظهر مجموعة كبيرة من الأبحاث أن الحبس الانفرادي يسبب آثارًا نفسية ضارة ويزيد من خطر إلحاق ضرر جسيم بالأفراد الذين يتعرضون له. وفقًا لمقال في مجلة الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي والقانون ، يمكن أن تكون العزلة مؤلمة مثل التعذيب الجسدي.





ذكرت BJS أن ما يقرب من 25 ٪ من السجناء و 35 ٪ من السجناء الذين أمضوا 30 يومًا أو أكثر في الحبس الانفرادي خلال العام الماضي كانت لديهم أعراض ضائقة نفسية خطيرة. كانت المعدلات متشابهة بالنسبة لأولئك الذين أمضوا يومًا واحدًا فقط في عزلة.





يحتاج البشر إلى اتصال اجتماعي. بمرور الوقت ، يمكن أن يتسبب الضغط الناتج عن العزلة في مجموعة من مشاكل الصحة العقلية ، بما في ذلك :

القلق و التوتر

الاكتئاب واليأس

الغضب والتهيج والعداء

نوبات ذعر

تفاقم مشاكل الصحة العقلية الموجودة مسبقًا

فرط الحساسية للأصوات والروائح

مشاكل الانتباه والتركيز والذاكرة

الهلوسة التي تصيب جميع الحواس

جنون العظمة

ضعف السيطرة على الاندفاع

الانسحاب الاجتماعي

إنفجارات العنف

ذهان

الخوف من الموت

إيذاء النفس أو الانتحار

تشير الأبحاث إلى أن كلًا من العيش بمفرده والشعور بالوحدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاولات الانتحار والتفكير في الانتحار. بالإضافة إلى ذلك ، يصبح العديد من الأشخاص الذين يعانون من الحبس غير قادرين على العيش مع أشخاص آخرين.







آثار الصحة البدنية

تركز معظم الدراسات على الآثار النفسية للحبس الانفرادي. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي الصدمات النفسية والشعور بالوحدة أيضًا إلى مشاكل صحية جسدية. تشير الدراسات إلى أن العزلة الاجتماعية تزيد من احتمال الوفاة بنسبة 26-32٪ .





تشمل الآثار الصحية الجسدية المسجلة للحبس الانفرادي ما يلي :

صداع مزمن

تدهور البصر

مشاكل في الجهاز الهضمي

دوخة

التعرق المفرط

التعب والخمول

مشاكل الجهاز البولي التناسلي

خفقان القلب

- الحساسية للضوء والضوضاء

فقدان الشهية

آلام العضلات والمفاصل

مشاكل النوم

الأيادي المرتعشة

فقدان الوزن

قلة النشاط البدني قد تجعل من الصعب أيضا لإدارة أو منع ظروف صحية معينة، مثل السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، و أمراض القلب .

وعدم وجود فترات طويلة من أشعة الشمس يمكن أن يسبب في نقص فيتامين D ، والتي يمكن وضع كبار السن عرضة لل كسور والسقوط. هذه الإصابات هي من بين الأسباب الرئيسية لدخول المستشفى والوفاة لكبار السن.