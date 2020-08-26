موجز السوشيال ميديا| النني يحتفل بفوز أرسنال وإحرازه هدفًا في أولى مشاركاته.. شوبير: النادي الأهلي مستهدف لإسقاطه

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





احتفل محمد النني لاعب فريق ارسنال الانجليزي بفوز فريقة ارسنال على فريق ام كيه دونز في المباراة زالودبة التي أقيمت بينهم.





اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة سوف تطرح خطة العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.





علق الإعلامي أحمد شوبير على الهجوم الاعلامي الاخير على النادي الأهلي بعد الهزيمة الأولى للفريق في مباراة القمة بالدوري المصري





وجه محمد عادل امام الشكر لمتابعيه على دعمه بعد إعلانه تقديم مسلسل الملك في الموسم الرمضاني القادم 202‪1.