هل سماعات البلوتوث آمنة

تصدر أجهزة البلوتوث مستويات منخفضة من الإشعاع غير المؤين. لذلك فإن التعرض لكميات قليلة من هذا النوع من الإشعاع غير ضار بالبشر.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA) ، فإن التعرض الروتيني للإشعاع غير المؤين "يُنظر إليه عمومًا على أنه غير ضار بالبشر".

كشف موقع mediacl news today، في هذا المقال ، عن سبب قلق بعض الأشخاص بشأن سماعات البلوتوث. نحن أيضًا ننظر إلى الأدلة المتعلقة بسلامة هذه الأجهزة.



ما هو الإشعاع الكهرومغناطيسي؟

على الرغم من أن أجهزة Bluetooth تنبعث منها EMR ، إلا أن الموجات غير المؤينة منخفضة التردد ، لذلك يمكن للبشر استخدامها بأمان.

وفقًا للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية ، فإن الإشعاع الكهرومغناطيسي (EMR) هو مجال غير مرئي من الطاقة. يمكن للأشياء الطبيعية والاصطناعية أن تنبعث منها الإشعاع الكهرومغناطيسي.

عندما يصدر جسم ما الإشعاع الكهرومغناطيسي ، فإنه يرسل موجات من الطاقة الكهرومغناطيسية بترددات مختلفة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، كلما زاد تواتر الإشعاع ، ارتفعت مستويات طاقته.

هناك فئتان رئيسيتان من EMR:

مؤين EMR

هذه الموجات من الإشعاع الكهرومغناطيسي عالية التردد نسبيًا ولديها القدرة على إتلاف الخلايا البشرية والحمض النووي.

يعني مصطلح "التأين" أن الإشعاع الكهرومغناطيسي قادر على إزالة الإلكترونات من الذرات. هذه القدرة هي سبب كون الإشعاع الكهرومغناطيسي المؤين أكثر ضررًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المؤين.

تشمل مصادر EMR المؤينة ما يلي:

ضوء الشمس

كراسي الاستلقاء للتشمس

أجهزة الأشعة السينية

النفايات المشعة

EMR غير مؤين

هذه الموجات من الإشعاع الكهرومغناطيسي منخفضة التردد نسبيًا ولا تسبب عمومًا آثارًا ضارة على البشر.

تشمل مصادر EMR غير المؤينة ما يلي:

أجهزة بلوتوث

هاتف خلوي

أجهزة الكمبيوتر

شبكات WIFI

عدادات الطاقة الذكية

أفران ميكروويف

خطوط الكهرباء

أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي



من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد الكثير من الأبحاث حول المشكلة المحددة لاستخدام سماعة رأس Bluetooth. يبدو أن معظم الأبحاث تركز على التعرض لمستوى عالٍ من الإشعاع غير المؤين.

يذكر مركز السيطرة على الأمراض ( CDC) أن الإشعاع غير المؤين يكون خطيرًا فقط عندما يتعامل معه الشخص بشكل مكثف ومباشر. هذا السيناريو غير شائع وعادة ما يكون مصدر قلق فقط لأولئك الذين يعملون على الأدوات والأجهزة التي تعد مصادر كبيرة للإشعاع غير المؤين.



يقترح بعض الباحثين أن الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المؤين يمكن أن يكون خطيرًا ، بينما يختلف آخرون. تشير الورقة إلى أن التقارير العلمية يمكن أن تكون مثيرة للجدل ومتناقضة.

ومع ذلك ، يبدو أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن السجلات الطبية الإلكترونية غير المؤينة قد تحمل بعض المخاطر الصحية.