قمة عمان تنسيق لحماية المنطقة من التدخلات الخارجية.. إسرائيل تقصف مواقع لحماس وحزب الله.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدر القصف الإسرائيلي لمواقع حزب الله في لبنان، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، فضلا عن تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم بلوغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا 24 مليونًا و23557 حالة. بينما بلغ عدد الوفيات 822093 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ16 مليونًا ونصف المليون حالة.





ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررًا من كورونا بحوالي 6 ملايين إصابة وأكثر من 182 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة وحوالي 117 ألف وفاة ، ثم الهند بأكثر من 3 ملايين ومئتي ألف إصابة وحوالي 60 ألف وفاة.





من جهتها، اهتمت "البيان" بقصف الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة حماس في جنوب غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة نحو الجنوب الإسرائيلي، بالإضافة إلى قصف لمعاقل حزب الله على الحدود اللبنانية.





ونقلت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قوله "أغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية. حيث تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".





وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها.





وحول القصف على مواقع حماس، قال أدرعي إن الجيش "يجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها."





كما اهتمت الصحيفة ذاتها بقمة عمان التي جمعت أمس، في العاصمة الأردنية، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي بحثت أهمية التنسيق بين الدول الثلاث في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والتدخّلات الخارجية في شؤونها.





وأوضحت أن القمة ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.





كما بحثت القمة التي عقدت في الجناح الملكي بمطار الملكة علياء الدولي، أحدث المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.





كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عقد لقاءين منفصلين مع السيسي والكاظمي، قبيل انطلاق القمة.





وفي لقاء مع الرئيس السيسي، شدد عبدالله الثاني على أن الأحداث المتسارعة في المنطقة وتدخل بعض الأطراف الخارجية يستدعي التنسيق والعمل المشترك.





وأكد دعم بلاده لجهود مصر في محاربة الإرهاب، فيما أكد السيسي دعم المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تشهد أزمات بهدف التوصل إلى تسوية سياسية،





فيما أكد الرئيس السيسي على دعم المؤسسات في دول المنطقة للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة أراضيها.





وفي سياق آخر، اهتمت الصحف بإعلان وزارة الدفاع التركية مصرع أحد عناصر الجيش التركي التابع لوحدة الدفاع الجوي العاملة في العاصمة الليبية طرابلس.





ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها على تويتر نعيًا للجندي الذي يدعى بلال يلماز وهو برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.





وأضافت أن الجندي لقي مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه.





محليا، أبرزت الصحف بينها "الاتحاد" تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سلامة الطلبة والمعلمين في الإمارات أولوية.





وأوضح بن راشد أنه يتطلع لانطلاقة آمنة وناجحة لعام دراسي جديد، وتابع "كلنا ثقة بقدرة مؤسساتنا التربوية وقيادتنا التعليمية وكوادرنا المؤهلة في الميدان على إدارة ملف التعليم على الوجه الأمثل".





جاء ذلك لدى اطلاعه على آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة بإدارة ملف التعليم وآليات العمل المعتمدة، تمهيدًا لانطلاق العام الدراسي 2020-2021





فيما أبرزت "الخليج" تلقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وأمريكا، وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



