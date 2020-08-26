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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M51.. أفضل 3 تطبيقات لحظر المكالمات المزعجة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:39 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


كشفت تقارير أن شركة ريلمى الصينية Realme حققت ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها في سوق الهواتف الذكية، حيث وصلت إلى نمو يقدر بـ 11% في الربع الثانى فقط من العام الحالى 2020.


أدلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بشهادته على مدار يومين كاملين هذا الأسبوع أمام لجنة التجارة الفيدرالية، كجزء من تحقيق مكافحة الإحتكار في ممارسات أعمال شركته.


شهدت العام الحالى 2020 تطورا كبيرا في الشحن السريع، والشحن اللاسلكى، وكذلك إصدار بطاريات بقدرات كبيرة جدا حتى للهواتف المتوسطة، وقامت شركات الهواتف بانتاج شواحن وصلت سرعتها إلى شحن 50% في حوالى 5 دقائق.


بعد مباراة طويلة بين كل من أبل وEpic games المالكة لـ لعبة Fortnite، حسم القضاء الأمريكي اليوم، الثلاثاء، النزاع القائم بين الخصمين، بعد حظر الأولى لعبة فيديو Fortnite من المتجر الخاص بها App Store.


تعد المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها، أسوأ الأمور المزعجة، خاصة أثناء أحداث أو مواقف مهمة، مثل الاجتماعات أو المناسبات العامة أو غيرها، ولا تكمن مشكلات المكالمات غير المرغوب فيها في المضايقة فقط.


طالب عدد من رواد صناعة السيارات مثل هوندا وتسلا ودايملر بالإضافة لشركات Intel وMediaTek لجنة التجارة الفيدرالية FTC، بالتصدى لحكم المحكمة الأخير الصادر لصالح شركة صناعة الرقائق والمعالجات الشهيرة كوالكوم.


كشفت تقارير عن اتجاه شركة أبل لتخفيض هواتف iPhone 11 وبعض الهواتف الأخرى، وذلك بعد إطلاق هواتف iPhone 12، والتى من المفترض أن تطلقها الشركة في منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيل الأمر عدة مرات من جانب الشركة


بينما تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم، للكشف عن أحدث هواتفها الذكية Galaxy M51 قريبًا، وكشفت العديد من التسريبات عن بعض مواصفات الهاتف والسعر المتوقع طرحه به.


أقدمت Apple الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم على شراء شركة Spaces الناشئة فى عالم الواقع الافتراضي، من أجل عقد إجتماعات المستخدمين مستقبلًا في العالم الرقمي، عكس الإجتماعيات الحالية التقليدية.


لطالما بحث عشاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أحد إصداراته صغيرة الحجم ذات الحجم المثالى لليد مثل إصدارات الماضي، وبالطبع التصميم الأنيق والأداء القوي، لكن العقبة الوحيدة لتحقيق ذلك هي ارتفاع أسعار منتجات أبل، إلا أنه لا يزال بإمكانك اقتناء نسخة من آيفون 7 بخصم يتجاوز 60% من سعره  الأصلي.
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