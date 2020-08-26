AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:36 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
شيرين عادل
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وعضلات الكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجميع الأعمار..تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

تناسب مختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف..فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لشد ترهلات الظهر وحرق الدهون.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن | اللحظات الأخيرة في حياة شويكار.. أول عمل لـ أحلام قبل الشهرة

اشتري آيفون 7 بـ 2550 جنيها فقط .. الحق الفرصة

نورا أول جزارة بالصعيد: المهنة ليست صعبة.. فيديو

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

اتقوا الله وتحدثوا عن طارق حامد.. شادي محمد يدافع عن وليد سليمان ومروان محسن.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 2100 راكب

ممتلكات السلطان قابوس.. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس تثير الجدل | فيديو

وفاة الإعلامية بالتليفزيون المصري عفاف عبد الرازق

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

رئيس شركة مصر للتأمين: حالة مؤمن زكريا جرس إنذار.. ولابد من تحرك الأندية

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. الصحة تزف بشرى سارة لأمراض السمنة المفرطة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

تصميم تخيلى جديد للجيل القادم من نيسان قشقاي.. صور