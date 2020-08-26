درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاربعاء 26 -8- 2020، في القاهرة والمحافظات.





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا بالدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحًا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80%.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39