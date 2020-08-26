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توك شو

العثور على 79 مستودع مواد خطيرة بمرفأ بيروت يتصدر النشرة الدولية لصباح البلد.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:42 ص
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء أبرز مانشيتات وعناوين الصحف العربية والدولية 

ليبيا : حكومة الوفاق تشن حملة اعتقالات ضد النشطاء فى طرابلس . 

اليمن :

مصرع عناصر حوثية أثناء محاولتهم زراعة عبوة ناسفة غربى اليمن . 

الرئيس التونسى يراسل البرلمان لتحديد جلسة منح الثقة لحكومة المشيشى  . 

مجلس وزراء الكويت يشكل لجنة وزارية لبحث  ثغرات استقبال الوافدين . 

الرئاسة الجزائرية تعلن الأول من نوفمبر موعد للاستفتاء على مشروع الدستور .

العثور على 79  مستودع يحتوى على مواد خطيرة ب مرفأ بيروت .

الأمن الموريتانى يقرر منع الرئيس السابق من مغادرة البلاد . 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية

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