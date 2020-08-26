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أخبار العالم

إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة كورونا لـ107078 إصابة و859 وفاة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:09 ص
إسرائيل تعلن ارتفاع
إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة كورونا لـ107078 إصابة و859 وفاة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا وتسجيل 1,941 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات إلى 107,078 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 859 حالة.

وأشارت صحة إسرائيل إلى ان عدد المرضى النشطين الفعليين هو 20,336 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين الاصابات هناك 426 حالة خطيرة منها 122 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 172 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 85,883 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 850 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 19,486 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.
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