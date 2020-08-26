التعبئة والإحصاء : 9.4% زيادة في أعداد حوادث الحريق عام 2019

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء الموافق 26 / 8 / 2020 البيـان الصحفـى لـ حوادث الحرائق فى مصر عام 2019 وكان من أهم مؤشراته ما يلى : أصدر، اليوم الأربعاء الموافق 26 / 8 / 2020 البيـان الصحفـى لـعام 2019 وكان من أهم مؤشراته ما يلى :

بلــغ عــدد حـوادث الحريق عـــلى مستوى الجمهورية 50662 حادثـة عام 2019 ،بينمــا كانـت46323 حادثة عـام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4% .









وفقـــًا للحــالة الجنائية يأتى الإهمال فى المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 25029حـادثة بنسبة 49.4% ، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد 23046 حـــادثة بنسبة 45.5% ،ثــم الحريق العمــد بعــدد 2587 حــادثة بنسبــة 5.1%خلال عام 2019 .





أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلــة - شمـاريخ إلخ ... ) بنسبة 59.3% ، الماس الكهربائى أوالشرر الإحتكاكى بنسبة 18.5% ، الإشتعال الذاتي بنسبة 10.2% ، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 6.8% ، حرائق الغازات بنسبة 4.4% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق .





جاءت الارض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 46.7% ، يليها المبانى السكنية بنسبة 31% ، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية والسياحية نسبة 0.1 % .





تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 7114 حادثة بنسبة 14% ، يليها محافظة الإسكندرية بعدد 3516 حادثة بنسبة 6.9% ، وفى المرتبــــة الأخــــيرة محـــافظة شمـــال سينـــاء بعدد 72حادثة بنسبـــة 0.1 % من إجمــالى حوادث الحريق .





سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحـوادث الحريق بنسبة 10.9% ،يليـــه شهـــريونيو بنسبـة 9.6% وأخيرًا شهرى فبراير، ديسمبر بنسبة 6.7% وهــي الأقل عـلى مستـــوى الأشهـر من إجمالى حوادث الحريق .



