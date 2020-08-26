محافظة البحر الأحمر: افتتاح مستشفى رأس غارب الجديد قريبا

أعلنت محافظة البحر الأحمر ، عن افتتاح مستشفى رأس غارب الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد الوقوف على آخر الأعمال الإنشائية التى تتم بها، والتأكد من انتظام سير الأعمال بها، استعدادا لافتتاحها رسميا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن المستشفى سوف يدخل المنظومة الصحية لتكون صرحا طبيا عملاقا ينضم لمستشفيات البحر الأحمر المركزية؛ لكى تخدم أهالى مدينة رأس غارب، وأن توقف الأعمال الإنشائية خلال جائحة فيروس كورونا حال دون الانتهاء من كافة الأعمال بها وافتتاحها.

وأوضح البيان، أنه سيتم الاهتمام بالطاقم الطبي وتوفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة اللازمة، التي تحتاجها المستشفي حتي تكون على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية والطوارئ حين افتتاحها.

وذكر البيان أن إنشاء مستشفى رأس غارب المركزي يجرى تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة، بتمويل من وزارة الصحة والإسكان، ويضم المبنى الرئيسي للمستشفى 87 سريرًا، ويتكون من أربعة طوابق وبدروم ويضم البدروم قسم للعلاج الطبيعي ومشرحة بمشتملاتها ومطبخ مركزي، كما تضم المستشفي وحدة عناية مركزية ورعاية مركزة ووحدة غسيل كلوى وغرفة عمليات وعناية مركزة للأطفال حديثي الولادة وحضانات وقسم أشعة ومناظير، بالإضافة إلى مبنى للمولدات، وأماكن انتظار سيارات، وخزان للوقود.

من جانب آخر أكدت المحافظة في بيانها أن سيتم زيادة طول الكورنيش الجديد برأس غارب بعد تطويره بواقع 900 مترأخري بالاضافة الي 400 متر تم تطويرها وتركيب الانترلوك بها ؛ وأيضًا زيادة عدد المقاعد والبرجولات لإستيعاب اكبر عدد ممكن من أهالي مدينة رأس غارب بالاضافة الي زراعة اشجار أخري بالكورنيش.

كذلك سيتم تنفيذ عمل مارينا عرضية موازية للشاطئ بعرض ثلاثة امتار تكون ممشي للأهالي فوق سطح البحر ؛وتركيب الإنارة اللازمة لها، كما ستتم اعمال تنظيف شاطئ الكورنيش، وتركيب أعمال الحماية والأمان لزوار الكورنيش، توفير أماكن ترفيهية للأطفال، حيث إنه وسيلة الترفيه والمتنفس الوحيد لأهالى المدينة .

وعلى جانب آخر، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن أنه جارى توصيل كافة المرافق بمساكن بديل العشوائيات بغارب، حتى يتم تسليمها للمواطنين الذين وردت أسمائهم بكشوف المستحقين؛ موضحة أنه سيتم عمل محلات تجارية بالمشروع تخدم الأهالى بالمنطقة من مخبز ومحلات سلع غذائية وسوق تجارى للخضراوات والفاكهة وغيرها من المحلات التجارية ؛ بالاضافة الي عمل ملعب خماسى.

وكذلك سيتم عمل مذكرة تفصيلية من قِبل مجلس مدينة رأس غارب تضم الـ 45 حالة من المتضررين من جراء السيول عام 2016 حتى يتم توزيع عدد من هذه الوحدات عليهم ضمن المرحلة الأولى .

ومن ناحية الطرق تم فتح بعض الحارات المغلقة وعمل أرصفة وتركيب البلدورات والإنترلوك بطرق غارب، وجارى إنشاء حارتى خدمة أمام الكافيتريات الموازية للطريق السريع بهدف القضاء على السير فى الاتجاه العكسى ومنع الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات وجارى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بعمل نقطة مرور ثابتة لضبط الطريق وتوجيه سائقى النقل الثقيل والملاكى بتنفيذ التعليمات وعدم مخالفتها.

كما جارى دراسة لإنشاء ساحة انتظار سيارات بمقابل نقدى؛ ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بالمحلات التجارية والمطاعم والورش المقامة على جانبى الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ وضرورة دهان وجهات المنازل والعمارات بالمدخل الشمالي للمحافظة على الشكل الحضارى اللائق بالمدينة.