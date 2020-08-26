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أخبار العالم

بمراحل التعليم المختلفة.. الكويت تعلن الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول الجديد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:06 ص
الدراسة فى الكويت
الدراسة فى الكويت ارشيفية
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أ ش أ
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي قرارا بتطبيق منظومة "التعليم عن بعد" خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك بجميع المراحل التعليمية المختلفة، على أن تتم مراجعة القرار وفقا للمعطيات الصحية في شهر نوفمبر القادم.


وأكد الحربي، اليوم الأربعاء، أن القرار الجديد سيطبق على مدارس التعليم العام، التعليم الديني، مراكز تعليم الكبار، المدارس الخاصة، ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام الكويتي.


وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة التربية الكويتية، استمرار صرف رواتب المعلمين العالقين الذين لم يعودوا إلى الكويت حتى الآن رغم بدء استكمال الفصل الدراسي الثاني في المدارس الثانوية، وانطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل لجميع المراحل التعليمية.


وكشفت مصادر تربوية مطلعة، عن قيام الوزارة بصرف راتب شهر أغسطس للمعلمين كبقية الشهور الماضية، مؤكدة استمرار صرف الرواتب، ما لم تتلق الوزارة توجيهات من ديوان الخدمة المدنية الكويتي بإيقافها لحين عودة المعلمين.
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