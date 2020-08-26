الأوقاف تكشف آخر تطورات الاستعداد لأول صلاة جمعة بعد غد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إننا يجب أن نشكر الله ونسجد له شكرا لأن الأمور عادت إلى طبيعتها نوعا ما، ونرجو من الله أن يتم علينا نعمته وأن نصل إلى مرحلة الفتح الكامل والعودة إلى الحياة الطبيعية.





وتابع الدكتور أيمن أبو عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزارة اتخذت كل التدابير الوقائية والاحترازية لفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، وأن الإجراءات المتبعة نفس التي تم اتباعها في صلوات الجماعة الفترة الماضية.





وأضاف أنه من المفترض كل مصل أن يكون متوضئا في منزله ولديه سجادة خاصة به ويرتدي الكمامة، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على إعادة تنظيم المسجد بالكامل من الداخل للالتزام بالمسافات الآمنة بين المصلين.





وأشار إلى أن المساجد أصبحت مستعدة بشكل كامل لاستقبال المصلين في أول جمعة بعد الفتح وهذا بعد انقطاع دام أكثر من 5 أشهر، لافتًا إلى أنه من الممنوع تماما لأي أحد أن يصعد المنبر إلا الخطباء والأئمة المعتمدين من الوزارة.