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فرح سعيد: "التطبيب عن بعد" يمنع التكدس والزحام داخل المستشفيات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:23 ص
فرح سعيد
فرح سعيد
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شيرين عادل
قالت الإعلامية فرح سعيد  ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن خدمة " التطبيب عن بعد  "  تأتى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل . 

وأضافت "  فرح سعيد " خلال تقديمها حلقة اليوم  لبرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،  أن التطبيب عن بعد  " عبارة عن العلاج عن بعد ضمن تطبيق " البلطو " والذى يعمل على تجنب التكدس والزحام داخل المستشفيات. 

وأشارت إلى  خدمة " التطبيب عن بعد " مفيد أيضأ للسيدات الحوامل وكبار السن ، وأصحاب الأمراض المزمنة . 

 وتابعت  ، أن خدمة التطبيب عن بعد من المقرر أن تبدأ بمحافظة بورسعيد  ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل . 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية. 
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