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أخبار العالم

وسط محاولات مواجهة كورونا..الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى رد قوي على إضراب الأطباء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:21 ص
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن
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أ ش أ
وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الأربعاء تعليماته للحكومة بالتعامل بقوة مع إضراب الأطباء في جميع أنحاء البلاد حسبما ذكره المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين-سوك .
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مون دعوته إلى تشغيل نظام الرعاية الطبية الطارئة بشكل فعال حتى لا يحدث فراغ في الخدمات الطبية جنبا إلى جنب مع استمرار الجهود لإقناع الأطباء عبر الحوار بالعودة إلى مزاولة العمل.
وجاءت تصريحات مون بعد أن دخل الأطباء في إضراب على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم لمدة 3 أيام احتجاجا على خطة الحكومة للإصلاح الطبي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة حادة مؤخرا.
واتخذت الحكومة الكورية الجنوبية ردود فعل صارمة ضد إضراب الأطباء من خلال إصدار الأمر بعودة الأطباء العاملين في مستشفيات في سول وضواحيها إلى مزاولة العمل.
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