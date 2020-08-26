أحلامك لايف.. ابتكار أداة جديدة تسجل وتفسر الأحلام

تحمل الأحلام من الأقاويل والأحداث المبهمة شيء ما، قد لا نفهمها في كثير من الاحيان أو نتسأل لما حلمنا بهذا الحلم تحديدًا، ولكن تمكن مجموعة من الباحثين الرد على هذا السؤال.





فقد يدعي فريق من الباحثين أن الحلم الذي عشته هو مجرد استمرار لما يحدث في حياتك اليومية، دون أي معنى أعمق أو خفي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





حيث ابتكر خبراء من مختبرات Nokia Bell Labs في كامبريدج تقنية معالجة اللغة الطبيعية التي يمكنها تحليل الأحلام تلقائيًا وتحديد مقدارها.





ووفقًا لما يسميه علماء النوم "فرضية الاستمرارية" ، تعكس أحلامنا ما نختبره في حياتنا الحقيقية والأداة الجديدة تثبت هذه النظرية.





فنظرًا لأن أحلامنا تعكس الحياة اليومية ، يقول المؤلفون إنه من الممكن بناء أداة يمكن أن تساعد في تشخيص وعلاج الصحة العقلية.





وباستخدام أداة "Dreamcatcher" الجديدة ، قام الفريق بدراسة أكثر من 20000 تقرير أحلام ووجدوا أن ما نحلم به هو استمرار لما يحدث في الحياة اليومية.





من بين الأشخاص الذين حللت الأداة أحلامهم فنانة وحالمون كفيفون وطالبة مدرسة ومحارب قديم ورجل أعمال يرتدي ملابس متقاطعة.





وأشار الفريق البحثي إلى أنهم صمموا أداة تسجل تلقائيًا تقارير الأحلام من خلال تفعيل مقياس تحليل الأحلام المستخدم على نطاق واسع بواسطة أدوات قديمة تقليديةHall و Van de Castle'.





في السياق العلاجي ، يتمثل الهدف الرئيسي لتحليل الأحلام في مساعدة الأشخاص على معالجة مشاكل حياتهم الواقعية ، ويقول الفريق إن أداتهم يمكن استخدامها لمساعدة الأشخاص على تحديد الحالات العاطفية الكامنة ، ومساعدة الأشخاص على التعامل مع أحداث الحياة الهامة.