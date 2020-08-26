إزاي تسترد 25% من مصروفات باص المدرسة أو الجامعة في خطوتين

قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أصدر قرارا باسترداد أولياء الأمور 25% من مصروفات باص المدرسة أو المعاهد والجامعات للعام الدراسي الماضي بعد تعطل الدراسة بسبب أزمة كورونا.









1- يتقدم ولي أمر الطالب أو الطلب بطلب مكتوب للمؤسسة التعليمية لاسترداد 25% من مصروفات الباص.









2- يتم خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.









بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.









3- عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها من الغرامة إلى 20 ألفا وحتى مليون جنيه.









ودعا الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.



