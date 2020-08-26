خذوا حذركم بـ12 لغة.. مرصد الأزهر: كورونا كانت فرصة للمتطرفين في السيطرة على عقول الشباب

أكد الدكتور مصطفى البدري، مشرف بمرصد الازهر لمكافحة التطرف، على أن المرصد دائما يؤكد على ان الإنسانية رباط وصلة بين جميع البشر، باختلاف ديانتهم وجنسياتهم وألوانهم ولغاتهم ، وغيرها من الاختلافات، لان نتحلى بالرحمة والتضامن رغم الاختلاف.





وتابع مصطفى البدري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإسلام عزز فكرة تقبل الآخر والرحمة والاخوة بين كل الناس، منوهًا الى ان هناك من البشر الذين لا ينتمون لدين مثل الجماعات الارهابية ممن قاموا باستغلال الظروف التي يمر بها العالم كله من تفشي فيروس كورونا، وهي لبسط نفوذهم وإحكام سيطرتهم وجذب الانتباه لتحقيق ما يسعوا اليه.





وأوضح ان فترة انتشار فيروس كورونا "كانت فرصة طيبة وممتازة بالنسبة لهم"، للتوغل في وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الفراغ الذي كان يحيط بالعالم كله لتوقف الكثير من الأعمال والوظائف وقضاء وقت كبير على موقع التواصل الاجتماعي، والمحاولة في السيطرة على عقول الشباب ونشر الشائعات.





واشار الى ان المرصد تزامنا مع بداية الازمة قام بعمل حملات توعوية لنبذ كل الشائعات واحباط محاولات تلك الجماعات، واهم حملتين كانت "خذوا حذركم" والتي تم اطلاقها بـ12 لغة مختلفة، موضحًا ان من السهل جدا التواصل مع المرصد من خلال صفحته الرسمية.