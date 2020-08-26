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توك شو

بسبب الإرهاق.. تعرف على سر ترك الزعيم الكورى بعض صلاحياته لـ شقيقته.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:37 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد مستجدات الحالة الصحية للزعيم الكورى الشمالى. 

ونشرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم  الأربعاء، صورا للزعيم كيم جونج أون يترأس اجتماعا خصص للبحث في وضع فيروس كورونا المستجد وإعصار مقبل، فيما أثار وضعه الصحي مجددا التكهنات في الخارج الأيام الماضية.

وكانت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أشارت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أوكل قسما من صلاحياته إلى شقيقته كيم يو جونج بسبب "الإرهاق" الذي يعاني منه.

وقال مستشار سابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونج أيضا ، أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي دخل في غيبوبة لكن بدون الإشارة الى أي دليل.

ولم تؤكد كوريا الشمالية التي أغلقت سريعا حدودها عند بدء انتشار الوباء في الصين المجاورة، أي إصابة على أراضيها، وفي حال انتشار الوباء بشكل كبير في البلاد فإنه سيكون كارثيا، نظرا إلى وضع البنى التحتية غير الكافية.

وقلّل العديد من الخبراء من أهمية الشائعات المتكررة حول صحة كيم جونج أون، في حين أن معلومات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية حول الوضع في الشمال لم تثبت دائما صحتها.
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