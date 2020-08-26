روائى: طرح طبعات شعبية بسعر أقل يحل أزمة تزوير الكتب

رفض الكاتب والروائى هشام شعبان ما يشهده سوق النشر حاليا من انتشارعمليات تزوير الكتب الامر الذى يهدر معه حقوق الناشر والمؤلف معا، فهذا الفعل لا يضر الكاتب وحده بل والناشر الأصلي أيضا.





وأوضح ان التشريعات الموجودة تحمي حقوق الملكية الفكرية، ولكن المسؤولية تقع أولا على عاتق جهات تنفيذ القانون لمنع انتشار هذه الجرائم.

واضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المفترض عدم التساهل إطلاقا في ملاحقة المزورين واللصوص، والحل يكون في إنفاذ القانون.

واوضح "شعبان" أن وزارة الثقافة ودور النشر، عليهم أن يدركوا أن لجوء البعض لإصدار نسخ مزورة ومقلدة للكتب وإقبال كثير من القرّاء على شرائها هو نتيجة لخلل حاصل ربما بسبب ارتفاع أسعار الطبعات الأصلية، لذلك لابد من مراجعة لهذا الأمر إذا أرادوا فعلا قطع الطريق على عمليات السرقة والتزوير.

واقترح أن تصدر دور النشر طبعتين من أي كتاب، إحداها بجودة عالية وبسعر مرتفع، والأخرى بجودة أقل وبسعر أقل يلائم الشريحة العريضة من القرّاء .

ولفت إلى ان إيجاد تشريعات أو قواعد منظمة لعملية النشر وعلاقة الكاتب بالناشر مهمة للغاية، لكنها غير كافية، أولا لأنه قد يساء استخدام تلك التشريعات في التضييق على مناخ الإبداع، ثانيا لأن الحل بالأساس أخلاقي، والواجب هو تغيير الثقافة التجارية والاستهلاكية الحالية لدى الناشرين.. لابد وأن يدرك الناشر أنه ليس صاحب سوبر ماركت بل صاحب رسالة

واوضح أن ازمة دور النشر الخاصة، أنها تحولت لمؤسسات تجارية وليست ثقافية، كل هدفها الربح المادي، والنتيجة أننا نجد الكتاب يدفعون الأموال للناشر كي ينشر لهم أعمالهم، وهذا بدوره يتسبب في تدني مستوى الكتابة، لأن الناشرون لا يهتمون بجودة الأعمال قدر اهتمامهم بالعائد المادي الذي سيحصلون عليه من الكتاب،.





وأضاف أن هناك مشكلة أخرى متمثلة في عدم التزام الناشر بعقد الاتفاق مع الكاتب، فالكاتب لا يعرف حقيقة عدد النسخ التي تم طباعتها من كتابه وليس لديه آلية للتأكد من أرقام المبيعات.