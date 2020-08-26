مصر تعلن اتباعها سياسة النفس الطويل في أزمة سد النهضة.. وواشنطن تحذر أردوغان من التواصل مع قادة حماس.. وأوكسفورد يتقدم سباق لقاحات كورونا.. أهم ما جاء في صحف الكويت اليوم

الكويت: الدراسة في العام الجديد عن بُعد.. ومراجعة القرار حسب المعطيات الصحية نوفمبر المقبل

الداخلية الكويتية: سحب القرار الصادر بإحالة مدير عام أمن الدولة إلى التقاعد.. لأخذ رأي الفتوى والتشريع

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود مع لبنان

حمدوك لبومبيو: لا تفويض لنا للتطبيع مع إسرائيل

تدريبات عسكرية مشتركة بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط

أمريكا: إصابة 3 بالرصاص ومقتل أحدهم باشتباك مسلح في ويسكونسن









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر، محمد السباعي، بأن مصر تتبع سياسة النفس الطويل في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة.









وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، الذي يعرض على فضائية "MBC مصر 2"، أمس الثلاثاء، أن "إثيوبيا تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وتقديم أقل قدر من التنازلات، وهو ما يحاول أن يفعله أي طرف في أي مرحلة تفاوضية".









وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية الفنية والقانونية خلال جولة المفاوضات الحالية، مشيرا إلى أن "الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل".









وأوضح أن هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، مضيفا أنه سيتم رفع التقرير النهائي الخاص بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها.









محليا، أشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 81573 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 519 حالة.









في سياق متصل، أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزارة الصحة شفاء 477 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" 73402 حالة، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند إن مسحات كورونا تقترب من 600 ألف.









وأفادت صحيفة "الأنباء" بأنه بعد طول انتظار حسمت وزارة التربية وبشكل رسمي نظام التعليم في العام الدراسي المقبل، حيث أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قرارا بأنه سيكون بنظام التعلم عن بُعد بالفصل الدراســـي الأول، مشيرا إلى أن الدراسة ستكون بجميع المراحل التعليمية المختلفة عن طريق التعليم عن بُعد على أن تتم مراجعة القرار حسب المعطيات الصحية في شهر نوفمبر.









على أن يطبق القرار على مدارس التعليم العام والتعليـــم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الأهلية في التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة التـــي تطبق منهج التعليم العــام.









وأوضحت صحيفة "القبس" ما قاله وزير المالية براك الشيتان ردًا على النائب صفاء الهاشم: «إن النائب تحدثت أن زوجة وزير المالية، تعمل في منصب فيه تعارض مصالح، وأنا كنت أتمنى أن يُذكر الموقف لكي أوضح الحقيقة».











وأضاف الشيتان، خلال مداخلته في جلسة مجلس الأمة اليوم، الأربعاء: «زوجتي أبرار عبد الوهاب بن سبت، وافق رئيسها المباشر في العمل على إمكانية استمرارها في مهمة التدقيق للسنة المالية 2019/2020، والنقل إلى فريق آخر في 2020/2021.وتابع: «أنا من يطبق القانون، وكما أُؤكد على الجهود المبذولة في الصندوق الماليزي، الذي تمت إحالته للنيابة».









كما ذكرت "القبس" أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال إنه تم سحب القرار الذي صدر بإحالة مدير عام أمن الدولة الى التقاعد لأخذ رأي الفتوى والتشريع.









وأضاف الصالح: «قرار الإحالة للتقاعد الذي أشار له الأخ المستجوب وقع يوم أمس، بناء على مذكرة قانونية واستنادا على المادة (١٠٠) من قانون الشرطة، وتم سحبه صباح اليوم ومخاطبة الفتوى للتأكد من صحة القرار أو عدمه». وكانت القبس قد علمت أمس الثلاثاء، أن الوزير أنس الصالح أحال مدير أمن الدولة العميد طلال عبد اللطيف الصقر إلى التقاعد رسميًا.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الأنباء" إلى ما قاله رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا يتعدى مهامها للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، موضحا أن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي.









جاء ذلك خلال استقبال حمدوك لبومبيو أمس، الثلاثاء، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ 15 عاما ضمن جولة شرق أوسطية قادما من إسرائيل مباشرة، وناقش الجانبان الأوضاع في السودان ومسار العملية الانتقالية والعلاقات الثنائية بين البلدين ومساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.









وأوضحت صحيفة "الراي" إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بيان أنّ قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود مع لبنان ردًّا على إطلاق نار استهدفها ليلًا، في تصعيد "خطير" بين الطرفين.









وقال الجيش إنّه "خلال نشاط عملاني في شمال إسرائيل ليل أمس، تمّ استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار. لقد ردّينا بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود".









وأضاف: "هذا حدث خطير ونحن مستعدّون دومًا لمحاربة أي تهديد لحدودنا".









وأبرزت صحيفة "الوطن" إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، "اعتراضها الشديد" على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة حركة حماس، محذرة من أن هذا النوع من التواصل سيؤدي إلى "عزل" تركيا دوليا.









وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "الولايات المتحدة تعترض بشدة على استضافة الرئيس التركي أردوغان لاثنين من قادة حماس في إسطنبول في 22 أغسطس"، مشيرة إلى أنه "تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".









وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الدفاع اليونانية أعلنت عن تدريب عسكري مشترك بين اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص سيجري من الأربعاء حتى الجمعة في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط.









وأثار العثور على حقول كبرى من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية توترا شديدا بين انقرة واثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.









دوليا، أوضحت صحيفة "الوطن" أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت اليوم الأربعاء أنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، صعودا من 14 إصابة في يوم الاثنين، وكل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.









وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84996 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.









وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429.









كما أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 4916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و650 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 56821 إصابة و61450 وفاة.









وذكرت صحيفة "القبس" أن لقاح أوكسفورد أثار آمالا مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.









وقال مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، اليوم الأربعاء، إن اللقاح التجريبي الذي تطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.









وأضاف آندرو بولارد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي": «من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات».









ونقلت صحيفة "الوطن" عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتوفي أحدهم بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية في وقت مبكر يوم الأربعاء في ثالث يوم من اضطرابات اشتعلت بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود.









وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكا بين مدنيين وفيه عدة أشخاص يهاجمون مسلحا طُرح أرضا على ما يبدو، وظهر المسلح في المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط أحدهم أرضا فيما سُمع دوي طلقات نارية أخرى.









وقالت صحيفة "الجريدة" إن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أعلنت يوم الأربعاء أن كيم جونج أون زعيم البلاد دعا إلى جهود وقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد وإعصار.









وعقد اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال وسط جائحة تفرض ضغوطا إضافية على اقتصاد كوريا الشمالية الذي تضرر في الآونة الأخيرة جراء إغلاق الحدود وأضرار الفيضانات.









وقالت الوكالة في بيان إن الاجتماع أجرى تقييما "لبعض أوجه القصور في تطبيق حالة الطوارئ ضد الجائحة لكبح انتشار الفيروس الخبيث".









وأفادت صحيفة "الراي" بأن فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال كابول تسببت في مصرع حياة 30 شخصا على الأقل فيما دمرت مئات المنازل، كما أعلن مسئولون اليوم.







