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أخبار البلد

وكيل نقابة البيطريين: استقرار عملية الانتخابات على مستوى الجمهورية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:14 ص
الدكتور البدري ضيف،
الدكتور البدري ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين
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محمد غالى
قال الدكتور البدري ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن انتخابات التجديد النصفي تسير بالشكل المطلوب في جميع المحافظات، وتم فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين في تمام الساعة العاشرة عدا لجنة وحيدة في محافظة الوادي الجديد تأخرت ٥ دقائق عن البدء.

وأضاف "البدري" أن كان هناك نقص في نموذج "١ و٥"  في محافظة المنيا، وتم تدارك الأمر سريعا، وحاليا الأمور في جميع المحافظات تسير على ما يرام.

جدير بالذكر أن عملية التصويت بدأت منذ قليل، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، وتُجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

وأشار البدري إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمي، أو خدمة فوري من أي ماكينة. 

وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.
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