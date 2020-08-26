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حوادث

الأمن يداهم قناة فضائية غير مرخصة بالدقى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مقر إحدى القنوات الفضائية غير المرخصة بالجيزة وبداخله كمية كبيرة من المنتجات الدوائية التى يتم الإعلان عنها بالقناة مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة قناة فضائية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة "بدون ترخيص".

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر القناة وبتفتيش المقر تم ضبط (1) وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج يتم من خلالها رفع المحتوى الإلكترونى عبر الإنترنت على شاشة القناة وكذا محمل عليها نظام تشكيل مقلد و(2) جهاز راوتر لرفع المحتوى الإلكترونى على شبكة الإنترنت ووحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج محمل عليها الأغانى التى يتم بثها على القناة.. إضافة العديد من الإعلانات للعديد من المنتجات مجهولة المصدر و(2) وحدة تخزين خارجية محمل عليها إعلانات لمنتجات مجهولة المصدر ومصنفات عبارة عن أغانى وكليبات دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق و(10) هواتف محمول يتم إستخدامها كول سنتر حيث تعرض على شاشة القناة من خلال الإتصالات وضبط كمية كبيرة من المنتجات الدوائية مجهولة المصدر وبدون تصريح من وزارة الصحة وتعرض صحة المواطنين للخطر.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات.
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