AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة: الشباب من الركائز المهمة والأساسية فى خطط ومحاور عملنا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تلبيةً لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية .

و أشادت وزيرة البيئة ، خلال تلك المقابلات بالدور الكبير الذى تلعبه الأكاديمية الوطنية فى تأهيل وبناء قدرات الشباب، لإعداد كوادر قيادية شابة واعدة تمتلك الخبرات والآليات الحديثة التى تمكنها من رسم السياسات و اتخاذ القرار .

 أعربت فؤاد ، عن سعادتها بالمشاركة للعام الثانى على التوالى فى الإختبارات التى تنفذها الأكاديمية والتى تتميز دائما بالإعداد والتنظيم الجيد من أجل إختيار أفضل الكوادر ، مشيرة إلى استمرار تعاون وزارة البيئة مع الأكاديمية من أجل دمج المفاهيم البيئية والمنهج الخاص بالتعليم البيئى ضمن البرامج التدريبية نظرًا لتداخل البيئة فى كافة مناحى الحياة .

واكدت على حرصها الدائم خلالها مشاركتها فى مثل تلك البرامج على توضيح  الأمور الخاصة بالبيئة للمشاركين وإطلاعهم على كافة المستجدات التى تطرأ على الساحة البيئية ، مشيرة إلى مشاركتها السابقة فى برنامج نواب المحافظين الذى أوضحت خلاله للمشاركين المفهوم الحديث للبيئة الذى يرتبط بالحفاظ على الموارد الطبيعية وهو المفهوم الذى تؤمن به دول العالم وخاصة الدول التى تخوض مرحلة التحول التنموى .

وشددت على ضرورة الخروج من المصطلح الشائع للبيئة الخاص بخفض نسب التلوث والعمل الدائم على السير فى المسارين بشكل متوازن من أجل استدامة الموارد للأجيال القادمة .

وتابعت: 'اولت وزارة البيئة اهتمامها الدائم بالشباب وإرتكاز العديد من محاور عملها على الدور الشبابى الذى لايمكن إغفاله او العمل بدونه نظراّ للطاقات الكبيرة الكامنة  فى تلك الفئة المهمة والتى يؤدى الإهتمام بها واستغلال قدراتها إلى خلق جيل واعى ومستنير قادر على إحداث التغير الجذرى فى المجتمع.

ويسعى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP ) إلى تمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية ، حيث يستهدف البرنامج العاملين بكافة مؤسسات الدولة في المرحلة العمرية من 30 حتى 45 عاما .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرح مهم لتخريج الكفاءات..رئيس الوزراء يتابع أنشطة الأكاديمية الوطنية للتدريب

رئيس الوزراء يتابع أنشطة الأكاديمية الوطنية للتدريب.. إعداد 81 برنامجا من خلال 25657 ساعة

وزيرة الهجرة: الدولة حريصة على الاستثمار في الشباب

رئيس هيئة الاستثمار يشارك في لجان المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي

وزير الطيران يشارك في اختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية

وزير الاتصالات يشارك في لجان مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

ترشيحاتنا

تنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصرعلى النيل.. يبدأ من كوبري ١٥ مايو وينتهي بـ إمبابة.. يضم 19 مبنى للمطاعم والكافتيريات والمحال التجارية

شوبير يعدد أسباب تراجع مستوى فايلر مع الأهلي عقب استئناف الدوري.. فيديو

أول رد لـ دكتورة آداب المنصورة المحالة للتحقيق في واقعة التلاعب بأوراق الامتحانات

الساطور والمنشار غرب الجيزة.. الأولى رأي زوجها أثار العلاقة الجنسية على ملابسها فقطعها أشلاء والثانية هربت فشطرها والدها نصفين

لم ينتهِ بعد.. المصل واللقاح يحذر من الموجات الارتدادية لفيروس كورونا

الطعنات تتوالى.. نجوم الأهلي في هجوم شديد على قطاع الناشئين عقب استبعاد نجليهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"

برادلي كوبر يعود إلى ستايل السبعينيات في فيلمه الجديد.. صور

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد