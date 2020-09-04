فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

جريمة بشعة دارت أحداثها في منطقة الطالبية، عندما تخلى أب عن مشاعره الإنسانية، وتخلص من طفلته بتقطيع جسدها إلى نصفين، بسبب الخروج من المنزل دون علمه، والتسول في الطرقات بشوارع الجيزة.

تلك الجريمة مر عليها ما يقرب من 16 شهرا دون معرفة هوية المتهم ولكن عدالة السماء كشفت المستور برسالة إلى الأجهزة الأمنية التي أفادت اختفاء طفلة عمرها 14 عاما دون تحرير محضر تغيب.

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عكفت الأجهزة الأمنية على فك طلاسم الواقعة حتى اكتشف ان والد الطفلة المجنى عليها يعمل محامي ويقطن فى العمرانية ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بعد علمه بتسول طفلته فى الشوارع فقام بقتلها بواسطة سكين المطبخ، وبعدها تناول منشار وقطع جسدها الي أشلاء والقا جزء منها فى مقلب قمامة بالطالبية، والجزء الآخر على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ويمكن معرفة التفاصيل في الفيديو جراف التالي: