AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:19 م
جريمة بشعة
جريمة بشعة
Advertisements
رامى المهدي

جريمة بشعة دارت أحداثها في منطقة الطالبية، عندما تخلى أب عن مشاعره الإنسانية، وتخلص من طفلته بتقطيع جسدها إلى نصفين، بسبب الخروج من المنزل دون علمه، والتسول في الطرقات بشوارع الجيزة.

تلك الجريمة مر عليها ما يقرب من 16 شهرا دون معرفة هوية المتهم ولكن عدالة السماء كشفت المستور برسالة إلى الأجهزة الأمنية التي أفادت اختفاء طفلة عمرها 14 عاما دون تحرير محضر تغيب.

اقرا ايضًا| بعد 16 شهرًا من العثور على نصف جثة الطالبية.. القضية قيدت ضد مجهول ورسالة كشفت اللغز

عكفت الأجهزة الأمنية على فك طلاسم الواقعة حتى اكتشف ان والد الطفلة المجنى عليها يعمل محامي ويقطن فى العمرانية ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بعد علمه بتسول طفلته فى الشوارع فقام بقتلها بواسطة سكين المطبخ، وبعدها تناول منشار وقطع جسدها الي أشلاء والقا جزء منها  فى مقلب قمامة بالطالبية، والجزء الآخر على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ويمكن معرفة التفاصيل في الفيديو جراف التالي:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدم مبيروحش.. قتلى أعاد الزمن حقهم بعد مرور سنوات.. الجثث اختفت والقدر كشف الجناة

فيديو جراف | قطعوا جسده وألقوه فى الترعة.. حكاية الشيخ جمال حمدي بالمنيا

قطع جسمها بالمنشار بسبب الخيانة.. القصة الكاملة لـ مقتل سيدة وإلقاء جثتها في صندوق قمامة

بعد 16 شهرا من العثور على نصف جثة أنثى بالطالبية.. والدها قتلها وقطع جثتها بمنشار ووزع أشلائها بمقالب القمامة

قتلها وقطعها حتت ووزعها.. نيابة جنوب الجيزة تحقق في تخلص محام من ابنته بعد سنة ونصف

مفاجأة.. زوجة محامي الطالبية كانت شاهدة على تقطيعه لـ جثة ابنته بالمنشار وتسترت عليه ..صور

ترشيحاتنا

تونس توجه تهمة غسيل الأموال لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد

شاهد.. زوجة مصطفى محمد تحتفل بطريقة خاصة بهدفه فى مرمى بيراميدز

شوبير يهاجم بعض متابعيه وآخرون يردون: كمل يا كابتن وإحنا فى ضهرك

ضربنا بسلوك الكهرباء والشاكوش.. حكاية تعذيب 3 شباب بسوهاج إثر ذهابهم للعمل

هل تبيع الحكومة مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية.. الوزراء يرد

صدى البلد ينشر صور ٤ كؤوس لـ أمم أفريقيا فى مقر اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي

بحث جديد.. فيروس كورونا المتحور أكثر عدوى

بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها